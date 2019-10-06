سمير فرج: فرق "مشاة 6 أكتوبر" الأشهر في حروب العالم

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن ذكرى أكتوبر المجيد تبرز تضافر الشعب المصري مع جيشه ووقوفه خلفه لمساندته حتى تحقق النصر، مبينا أنه لم يخرج فرد واحد من الشعب ليشكو قلة الطعام وضيق الحال حتى تحقق النصر للقوات المسلحة المصرية في 6 أكتوبر 1973.

وأضاف "فرج" في مداخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن الجيش المصري استطاع أن يدمر خط "بارليف" الذي يعد ثاني أقوى خط دفاعي في العالم بعد خط الدفاع الذي بناه الفرنسيون أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية.

وأوضح أن "المصريين سيفتخرون جيلا وراء جيل بهذا اليوم العظيم الذي حرر فيه جيشنا سيناء الغالية في أكبر ملحمة بتاريخنا الحديث، والذي تحقق بالإرادة والتصميم على عودة سيناء، فظل الجيش يبني نفسه خلال 7 سنوات من التدريب والتطوير".

وتابع أن الجيش المصري غيّر تكتيكات العالم العسكرية بعد انتهاء حرب أكتوبر، مبينا أن الخمس فرق مشاة التي عبرت قناة السويس تعد الأشهر في حروب العالم لأنها عبرت وحدها دون دعم من الدبابات وهذا لم يحدث في العالم بأكمله.

وأشار إلى أن العسكرية المصرية وضعت شكلا جديدا من أشكال الهجوم من خلال اقتحام أكبر مانع مائي في تاريخ العسكرية، والذي كان مزودا بأنابيب تساعد على الاشتعال في الماء واستطاع أن يحقق النصر العظيم.