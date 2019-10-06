عفت السادات: 6 أكتوبر يوم عزة وفخر لأي مصري

قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأحد أبطال سلاح المدفعية، إن ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973 هو يوم العزة والفخر لأي مصري.

وأضاف "السادات" في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والمذاع على فضائية "DMC"، أن ضربة الطيران قد بدأت الساعة 2 ظهر يوم 6 أكتوبر وفيها استشهد 5 من أبطال الجيش المصري منهم "عاطف السادات"، موضحا أنه ومع عودة الطائرات بدأت قصف المدفعية لمدة 53 دقيقة باعتراف وسائل الإعلام الإسرائيلية: "قالوا وقع علينا 3 طن متفجرات وحولونا إلى جحيم.. وبدأ العبور بعبقرية المهندسين".

وعما إذا كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات على قيد الحياة، ورأي ما يتم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي من صعوبة حرب الإسرائيليين، أكد أنه لم يكن ليتأثر بوجهة النظر تلك: "ولا كان هيتأثر إطلاقا.. وكان إيمانه بالله والوطن والقوات المسلحة ومعندهوش ذرة شك في الخطوات اللي خدها".