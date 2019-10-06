عرضت قناة "DMC"، تقريرا تليفزيونيا عن "الكنيسة القبطية"، ضمن سلسلة الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية تسرد مراحل مختلفة من تاريخ مصر بدءً من مصر الفرعونية، مرورًا بمصر الإغريقية، والقبطية، والإسلامية، وصولًا إلى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.

وجاء في التقرير: "دي القاهرة القبطية.. تدق الكنائس الأجراس ترحب بابن النيل من آلاف السنين، هنا الكنيسة المعلقة سقفها الخشبي الرائع التي تم بنائه على شكل سفينة نوح، المسيحيين الأقباط يحتفلون بإيمانهم بنفس اللغة من أيام العصور الفرعونية".

وتابع: "ظاهريا ممكن يكون ما يحدث بداخل الكنيسة زي التقاليد الأرثوذكسية الشرقية، لكن أقباط مصر لديهم البابا الخاص بهم والأوامر الرهبانية الخاصة بهم".

واشترك فريق عالمي من مصر وأمريكا وأوروبا، بالعمل لإنتاج تلك الأفلام، وتم استخدام تكنولوجيات متقدمة للإنتاج وأيضًا التصوير باستخدام تقنية 6K.

استغرق إنتاج الأفلام حوالي عشرة أشهر، حيث إن مصر تفتح ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية بصورة جديدة ولأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التي تسهم في نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.