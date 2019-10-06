عرضت قناة "DMC"، تقريرا تليفزيونيا عن "حصن نابليون و مسجد عمرو بن العاص"، ضمن سلسلة الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، تسرد خلاله مراحل مختلفة من تاريخ مصر بدءً من مصر الفرعونية، مرورًا بمصر الإغريقية، والقبطية، والإسلامية، وصولًا إلى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.

وجاء في التقرير، أن حصن نابليون يُعد حصن فريد من نوعه، " كان زمان قبل ما يدمر، كان تحته نهر بيجري من البحر الأحمر في أيام الرومان، الفراعنة والإغريق والرومان أكيد سابوا بصماتهم على مصر، من أيام ما السيدة مريم والسيد المسيح دخلوا مصر وهي بلد الأمن والأمان".

وأضاف "التقرير"، :" حصن نابليون، حصن فريد من نوعه، ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، في مدينة الآلف مأذنة عقيدة واحدة، أكتر من أي عقيدة تانية، شكلت هوية الغالبية العظمى من المصريين، عقيدة التسامح وتقبل الأخر والتعايش السلمي مع جميع الديانات".

وتابع: " جامع واحد كان هو حجر الأساس للإسلام في مصر، جامع عمرو بن العاص، أول بيت أسس للصلاة، ليس في مصر بل في كل أفريقيا، تم تأسيسه في السنوات الأولى من الإسلام وله مكانة فريدة في تاريخ الإسلام في مصر".