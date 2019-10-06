عرضت قناة "DMC"، تقريرا تليفزيونيا عن "العاصمة الإدارية الجديدة"، ضمن سلسلة الفيلم الوثائقي "مصر من السما"، الذي أنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية تسرد مراحل مختلفة من تاريخ مصر بدءً من مصر الفرعونية، مرورًا بمصر الإغريقية، والقبطية، والإسلامية، وصولًا إلى مصر الحاضر، كما تستعرض الطريق إلى مصر المستقبل.

وقال التقرير إن هناك خطط تنمية جديدة في الصحراء القاحلة التي تبعد 40 كليو متر إلى الشرق من ميدان التحرير، مع قيادة مسرعة إلى طريق جديد لاكتشاف مشروع طموح لم يسبق له مثيل.

العاصمة الإدارية الجديدة طموحة وتتكلف 45 مليار جنيه مصري، المرحلة الأولى من البناء تحت الإنشاء ويتم بنائها بهدف نقل جهاز الحكومة بالكامل من القاهرة إلى العاصمة الجديدة لنقل 51 ألف موظف حكومي لمرفق إداري جديد يضم مالا يقل عن 36 مبنى، ومن المقرر أن تبدأ عملية النقل في 2020.

وأوضح التقرير أن الدعم اللازم للإسكان والهياكل الأساسية قد بدأ بالفعل؛ وتضم المرحلة الأولى من البناء 21 منطقة سكنية وهي مناطق كافية لتسكين أكثر من 6 مليون مصري، فيما تدعوا الخطط الحالية لأكثر من 600 مستشفي وعيادة ودار للأوبرا وحديقة أعمال والتي سيكون بها أعلى مبني للمكاتب في جميع أفريقيا، حيث تشير التقديرات إلى أن الخدمات المتعلقة بالمدينة وحدها ستوفر 2 مليون فرصة عمل حقيقية.

وأكد التقرير أنه ومن المقرر فتح العديد من الجامعات المصرية الجديدة؛ بالإضافة لجامعات أخرى من كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والمجر والسويد وفرنسا، تماشيا مع تقاليد القاهرة العريقة كمركز عالمي مشهور بالحياة الأكاديمية.