قتل جندي أممي وأصيب 4 آخرين، اليوم، بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم في شمال شرق مالي، وقال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة في هذا البلد، أوليفييه سالجادو عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن الجنود الأمميين كانوا يقومون بدورية أمنية قرب أغلهوك صباح اليوم حين انفجرت العبوة.

وسبق أن شهدت أجلهوك هجوما إرهابيا، في يناير أسفر عن مقتل أحد عشر جنديا تشاديا في القوة الأممية.

وتبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بالقاعدة الهجوم. كذلك، تعرض الجنود الأمميون لهجوم صباح الأحد في أنحاء باندياجارا شرق البلاد شنته مجموعة مسلحة مجهولة، وفق المتحدث الذي لم يشر إلى وقوع إصابات.