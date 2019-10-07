أقامت ملحقية الدفاع المصرية في الخرطوم، احتفالا مساء اليوم، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين، لانتصارات أكتوبر المجيدة، شهد حضورا بارزا من المسؤولين السودانيين، والسفراء، وملحقي الدفاع المعتمدين في الخرطوم.

واستقبل ملحق الدفاع المصري، ضيوف حفل القوات المسلحة بنصر أكتوبر، الذي حضره الفريق ركن جمال عبدالمجيد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السوداني، ضيف شرف الاحتفال، ووزيرا شؤون مجلس الوزراء بالسودان الدكتور عمر بشير مانيس، والأوقاف نصر الدين مفرح.

وقال ملحق الدفاع المصري، في كلمته خلال الحفل: "نحتفل اليوم بمناسبة عزيزة على قلب كل مصري وعربي، في واحدة من أشرف معارك، الجيش المصري"، معربا عن شكره لكل من شرف احتفال الملحقية، بنصر أكتوبر، مضيفا: "في مثل هذا اليوم، تمكنت القوات المسلحة في 6 ساعات من تدمير دفاعات العدو الحصينة، ما عكس قدرة الجيش المصري على إنجاز عمل عسكري جسور، في ظل ظروف صعبة شديدة التعقيد، ما يؤكد أن التفوق العسكري ليس حكرا على طرف دون آخر"، لافتا إلى اتحاد الدول العربية معا ووقفوها إلى جانب مصر، في حرب أكتوبر، ما مثل قوة لا يستهان بها.

وحيا ملحق الدفاع المصري، كل من شارك في تلك المعركة تخطيطا وتنفيذا، وعلى رأسهم الزعيم الراحل محمد أنور السادات، كما حيا الشهداء الأبرار، الذين ضحوا في سبيل عزة وطنهم وكرامة أمتهم العربية، ولفت إلى أن العرب، لم يدخروا جهدا لنصرة مصر، وفي مقدمتهم السودان الشقيق، الذي شاركت نخبة من جيشه العظيم في تلك المعركة.

من جانبه، هنأ رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السوداني، الفريق الركن جمال عبدالمجيد في كلمته بالحفل، القوات المسلحة المصرية، وشعب مصر العظيم بذكرى حرب أكتوبر التي استطاعت فيها القوات المسلحة المصرية أن تسطر ملحمة قتالية خالدة في التاريخ، وسطرت نصرا يعبر عن معاني الشموخ، وحيا "الأبطال الذين سطروا بدمائهم الذكية هذا النصر العظيم، الذي كان علامة فارقة أعادت للأمة العربية والإسلامية مجدها الناصع".

وأوضح أن القوات المسحلة السودانية كانت مشاركة في هذا العبور، من منطلق المصير المشترك لوادي النيل، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السودانية تعد رمزا للأخوة العربية، عبر الحقب والأزمان.

وأضاف عبدالمجيد: "هذا الانتصار العظيم الذي تحتفل به مصر اليوم، يجسد معاني التضحيات العظيمة، وأجدد باسم القوات المسلحة السودانية قيادة ومسؤولين التحية لشعب مصر العظيم وجيشها الباسل، والتحية للأبطال الذين يدافعون بدمائهم الطاهرة عن أرض سيناء"، منوها بالعلاقات التاريخية التي تربط القوات المسلحة في البلدين.