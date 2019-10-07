وصف اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد، حرب 1973 بأنه كان يوم أسود والأسوأ بالنسبة للإسرائيليين، ساخرًا: "يوم 22 فبراير من كل عام تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثالث في معبد أبو سمبل، وفي 6 أكتوبر 1973 تعامد قفا إسرائيل على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن السادات قام بتلقين إسرائيل 11 قلما على قفاهم، على حد وصفه، لذا لا يمكن أن يختزل حرب أكتوبر في احتفالية، موضحًا أنه تم في تلك الحرب قطع اليد الطولي لإسرائيل متمثلة في قواتها الجوية.

وأشار الطيار المجنون، إلى أن معركة المنصورة الجوية التي خاضها كانت باشتراك 150 مقاتلة جوية من الجانبين المصري والإسرائيلي، وتعتبر أكبر معركة جوية تصادمية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية ولن تحدث مرة أخرى، حيث ذكر أن تلك المعركة استمرت 55 دقيقة، وقتل فيها 18 طيار إسرائيلي وتم تدمير 18 طائرة مقاتلة إسرائيلية.