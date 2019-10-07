أبطال الممر يتحدثون عنه عبر "تويتر": فيلم للأجيال القادمة

في تمام الساعة 10 من مساء أمس الأحد، 6 أكتوبر، عُرض فيلم "الممر" حصريًا وللمرة الأولى عبر شاشة "ON E"، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ليلقى نجاحا كبيرًا للمرة الثانية.

وعلى الرغم من أن فيلم الممر حقق إيرادات عالية وأشاد به الجمهور في وقت عرضه في السينمات، إلا أن عرضه على شاشات التليفزيون جعل المتفرجون البسطاء يشعرون بالسعادة، والافتخار ببلادهم، مطالبين بالمزيد من الأعمال الوطنية.

رد فعل الجمهور أسعد الفنانين المشاركين في العمل، خاصة وأنهم دشنوا هاشتاج "الممر" وتصدر تريندات تويتر، ما جعل الفنانين يبدون سعادتهم من وقع صدى الفيلم لدى المشاهدين.

وسجل ابطال العمل، لحظات من مشاركتهم في الفيلم، ومتابعتهم لعرضه على شاشة التليفزيون، وذلك من خلال منصة التدوينات القصيرة تويتر.

أحمد صلاح حسني

تحت هاشتاج "الممر"، أبدى الفنان ولاعب كرة القدم السابق، أحمد صلاح حسني، سعادته، كونه فردا من طاقم عمل الفيلم.

وغرد أحمد صلاح حسني، عبر حسابه: "شرف كبير لي أن أكون واحدا من ضمن أبطال هذا العمل العظيم.. فيلم للأجيال القادمة".

محمد الشرنوبي

عقب عرض فيلم الممر، نشر الفنان محمد الشرنوبي، جزءا من كلمات أغنية العمل، والتي وضع عليها صوته، ما أثَّر كثيرًا في المشاهدين.

وغرَّد الشرنوبي عبر تويتر: "مين اللي قال إنك معندكش اختيار.. طول ما أنت فيك الحيل هتقدر على الطريق".

هند صبري

وعبر حسابها على تويتر، أعادت الفنانة التونسية هند صبري، نشر الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم، تعبيرًا عن سعادتها بما حققه العمل من نجاح، وذلك بعد أن أعلنت منذ صباح الأمس، إذاعته على شاشات التليفزيون.

أمير صلاح

بعد انتهاء الفيلم، كتب الفنان أمير صلاح، وعضو فريق "بلاك تيما" الغنائي، تدوينة على تويتر: "بداية الممر المنعش".