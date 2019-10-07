فيلم الممر وحرب أكتوبر.. أكثر ما بحث المصريون عنه في الذكرى الـ46 للنصر

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

ابطال فيلم الممر

نحو 92 عملية قتالية بين الإغارة ومهاجمة الكمائن وعمليات خلف خطوط العدو، وضرب مناطق عدة داخل إسرائيل، منها "إيلات"، كان اللواء محيي نوح، بطلا مشاركا فيها، في الفترة من عام 67 وحتى النصر في أكتوبر 73، عاصر خلالها فترات ما بعد النكسة، ولحظات الانتصار على جبهة الحرب، حتى جسد فيلم "الممر" شخصيته، في مشهد البداية، لينقل واقعا كان حقيقيا، حينذاك، ضمن أحداث العمل الذي يتناول إحدى معارك قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية من 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب أكتوبر.

اللواء محيي نوح لـ"الوطن: أنا البطل الحقيقي لواقعة "السنترال" بفيلم "الممر"

عُرض فيلم "الممر" حصريا وللمرة الأولى عبر شاشة "ON E"، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمس الأحد، في تمام الساعة 10 مساء.

لو فاتك فيلم الممر.. تعرف على موعد الإعادة اليوم وخلال شهر أكتوبر

تصدر هاشتاج "الممر" للمخرج شريف عرفة، من بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من الفنانين، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد عرضه على القناة الأولى بالتليفزيون المصري وقناة ON E بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

"محتاجين زيه أفلام كتير"..هاشتاج فيلم الممر يتصدر تويتر

عرضت قناتي "ON E" والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، فيلم "الممر"، أمس بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، فيما ينتظر عرضه على قناة "DMC" يومي 11 و15 أكتوبر.

ويسرد فيلم "الممر" بطولة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، مستعرضا المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بالفيديو.. كواليس فيلم "الممر" بعد عرضه في ذكرى 6 أكتوبر

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن تصوير فيلم الممر كان شاقًا للغاية على جميع الممثلين، وشعر الجميع خلاله وكأنهم في حرب حقيقية وليس عملًا سينمائيًا، وذلك خلال حواره في برنامج " كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

أحمد صلاح حسني عن "الممر": كنا حاسين إننا في حرب حقيقية مش فيلم

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه لم يلتحق بالقوات المسلحة المصرية ولكن بعد تجسيده دورًا في فيلم "الممر" اعتبر نفسه التحق به، حيث إن الممثلين بالفيلم ومن كثرة التدريبات شعروا بأنهم مجندين داخل الجيش بالفعل، حيث تم تدريبهم على كافة أنواع التدريبات.

أحمد صلاح حسني: لم ألتحق بالجيش.. وحسيت إني دخلته بعد فيلم الممر

معلومات عن حرب اكتوبر

قدم الفنان محمد صبحي، الشكر، للإعلامي عمرو أديب، لما وصفه بـ"كفاحه خلال الفترة الماضية في معركة (ألعن) من العبور".

محمد صبحي: زفافي كان مقررا في 6 أكتوبر 1973.. وألغيته بسبب الحرب

وصف اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد، حرب 1973 بأنه كان يوم أسود والأسوأ بالنسبة للإسرائيليين، ساخرًا: "يوم 22 فبراير من كل عام تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثالث في معبد أبو سمبل، وفي 6 أكتوبر 1973 تعامد قفا إسرائيل على يد الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

الطيار المجنون: السادات ضرب إسرائيل 11 قلما على قفاهم في حرب أكتوبر

قال اللواء محمد الغباشي، الخبير العسكري، إن الشعب المصري العظيم هو البطل الحقيقي وصاحب الإرادة في نصر أكتوبر المجيدة: "بالرغم من الظروف الاقتصادية السيئة وقف وأعطى كل الدعم لولاده الشجعان".

اللواء محمد الغباشي: الشعب المصري هو البطل الحقيقي لنصر أكتوبر المجيد

قال ملحق الدفاع المصري بالجزائر، إن حرب أكتوبر 1973 أثبتت قدرة الجيش المصري على تحقيق المستحيل، مضيفا أن يوم السادس من أكتوبر سيظل على مر التاريخ يوم عزة وافتخار لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة.

ملحق الدفاع بالجزائر: حرب أكتوبر أثبتت قدرة جيش مصر على تحقيق المستحيل

قال اللواء أركان حرب حسان أبو علي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حربا شرسة تجري حاليا في سيناء لا يّشعر بها الكثير، حيث إن التنمية لم تتوقف، والشعب المصري يعيش في أمن وأمان، ولذلك لا يّشعر الكثير من المصريين بخطورة الحرب التي تُدار حاليا في سيناء بين الجيش المصري والجماعات الإرهابية.

أحد أبطال حرب أكتوبر: الجيش المصري يخوض حربا شرسة حاليا في سيناء

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن حّرب أكتوبر 1973 كانت آخر الحروب وهذا ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أن إسرائيل توقفت عن محاربة مصر بالأسلحة، وتقوم الآن بمحاربة الدولة عن طريق السوشيال ميديا والهواتف مع الشباب المصريين.

أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل تُحارب شباب مصر حاليا بالهواتف المحمولة