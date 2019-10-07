بالفيديو.. كواليس فيلم "الممر" بعد عرضه في ذكرى 6 أكتوبر

عرضت قناتي "ON E" والقناة الأولى بالتليفزيون المصري، فيلم "الممر"، أمس بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، فيما ينتظر عرضه على قناة "DMC" يومي 11 و15 أكتوبر.

ويسرد فيلم "الممر" بطولة رجال القوات المسلحة وقوات الصاعقة المصرية بشكل خاص، خلال حرب الاستنزاف، مستعرضا المرحلة الزمنية بداية من حرب 1967، وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويعتبر الفيلم عودة لإنتاج الأفلام السينمائية الحربية، التي تجسد التاريخ المصري، وتنقله للشباب الذي لا يعرف ما حدث خلال تلك الفترة، وبطولات الجيش المصري، حيث تميز العمل بإنتاجه الضخم.

الفيلم من بطولة "أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، شريف منير، وأحمد فلوكس"، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة وكتب الحوار الشاعر الغنائي أمير طعمية.

وجرى تصوير الفيلم خلال 3 أشهر في 5 مدن، هي "السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية، القاهرة"، وبنت شركة الإنتاج، الديكورات الخاصة بمشاهد العمل بشكل كامل، حيث تمت الاستعانة في ذلك بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل، لمطابقتها بالواقع خلال فترة أحداث الفيلم تاريخيا، كما ساعدت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة في توفير مواقع التصوير.

وتميز فيلم "الممر" بمشاهد الحركة والـ"أكشن" والحرب بشكل احترافي عال أقرب إلى الحقيقة، وقد استعانت شركة الإنتاج بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية داخل أحداث الفيلم، وتم تدريب جميع طاقم الممثلين في مدرسة الصاعقة في أنشاص بالشرقية بشكل مكثف لحمل السلاح وإطلاق النار.

ويعتبر فيلم "الممر"، هو أضخم إنتاج شهدته السينما المصرية، ويعتبر هو التعاون الخامس بين شركة "الماسة للإنتاج الفني" والمخرج شريف عرفة، بعد أفلام "الجزيرة، الجزيرة 2، ولاد العم، فول الصين العظيم".

وحقق فيلم "الممر" نجاحا كبيرا فور عرضه في السينما، عكس ما توقع الجميع، للمخاطرة بعرض تلك النوعية من الأفلام الحربية، وفي موسم عيد الفطر المبارك، بإجمالي إيرادات تخطت الـ80 مليون جنيه، حيث أحبه الجمهور بشكل كبير.