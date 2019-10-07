واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي، بانخفاضها، مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ في الاقتصادي العالمي، على نمو الطلب على الذهب السود في المستقبل.

ويعلق التجار، آمالا، بحدوث انتعاش، في انتظار إحراز تقدم بالمحادثات التي تجري هذا الأسبوع، بشأن إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب "سكاي نيوز".

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام مزيج برنت 24 سنتا إلى 58.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:47 من فجر اليوم، في حين تراجع خام غرب تكساس (الوسيط الأمريكي) 12 سنتا إلى 52.69 دولار للبرميل.

وكانت تعاقدات الخامين قد هبطت أكثر من 5% عند نهاية التعامل، الأسبوع الماضي، عقب بيانات عن التصنيع، تبعث على التشاؤم من الولايات المتحدة والصين، بعد أن أضر النزاع المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم، النمو العالمي، وزاد من خطر حدوث ركود.

ويلتقي مسؤولون أمريكيون وصينيون في واشنطن، يومي 11 و11 من أكتوبر الجاري، في المحاولة التالية التي طال انتظارها للتوصل إلى اتفاق.