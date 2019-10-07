يحدث اليوم: قرارات جديدة بشأن المعلمين في مؤتمر صحفي

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، مقررة، اليوم الإثنين 7 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير الخارجية يلتقي نظيره في الجبل الأسود

يلتقي وزير الخارجية مع نظيره سرديان دارمانوفيتش وزير خارجية الجبل الأسود، في تمام الساعة 11:30 صباحا، وذلك في مقر الوزارة بماسبيرو.

أعضاء البرلمان يناقشون تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

يناقش أعضاء مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، خلال جدول انعقاد الجلسات.

اللجان النوعية بمجلس النواب تضع خطة عملها في الانعقاد الخامس

تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعات لها، لوضع خطة العمل الخاصة بها، خلال دور الانعقاد الخامس.

وتشمل تلك اللجان، "العلاقات الخارجية" برئاسة النائب كريم درويش، و"الاقتصادية" برئاسة النائب أحمد سمير.

"تشريعية النواب" تناقش تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اجتماعا وذلك لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، بالإضافة إلى نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

عرض فيلم الممر في دار الأوبرا

تقيم دار الأوبرا عرضا لفيلم الممر، في الساعة 7 مساء، على المسرح الكبير، ويعقبه حوار مع مبدعي العمل.

وتنظم الدار كذلك، حفلا، لفصول أطفال وكورال مركز تنمية المواهب، على المسرح المكشوف، بمشاركة فصول الباليه.

احتفاليتان بجامعتي القاهرة والأزهر بمناسبة انتصارات أكتوبر

تنظم جامعة القاهرة احتفالية بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور رئيس الجامعة، والنواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وتتضمن الاحتفالية، ندوة بعنوان "شعب لا يعرف المستحيل"، يشارك فيها الكاتبان الصحفيان إبراهيم حجازي أحد ضباط حرب أكتوبر، وعبده مباشر المراسل الحربي للأهرام في حرب أكتوبر، يعقبها حفلا فنيا لأوركسترا وكورال جامعة القاهرة، في بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

كما تنظم جامعة الأزهر برعاية رئيسها، الدكتور محمد المحرصاوي، وإشراف الدكتور يوسف عامر نائبه لشئون التعليم والطلاب، ندوة، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، عند الساعة 10 صباحا، بمدرج كلية التجارة بنين.

ويحضر الندوة، اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة.

قرارات جديدة بشأن المعلمين في مؤتمر صحفي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا للوزير، للإعلان عن مستجدات خاصة بالمعلمين، وذلك الساعة 1 ظهرًا.

حفل فني لفرقة قصر الغوري في بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، الساعة 7 مساء، حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية.