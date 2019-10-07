انضمام مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية إلى المدارس العسكرية

انضمت، اليوم، مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية إلى كتيبة المدارس العسكرية والتي يبلغ عددها 27 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تحقيق مستوى أفضل للطلاب في الانضباط والالتزام.

افتتح صباح اليوم الاثنين، اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، والعقيد وليد حامد، المستشار العسكري للمحافظة، مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بعد تحويلها إلى مدرسة عسكرية ضمن مبادرة السيد الرئيس التي شملت تحويل 27 مدرسة على مستوى الجمهورية.

شهد السكرتير العام الطابور الصباحي وعروض عسكرية ورياضية لطلاب مدرسة الغردقة الثانوية العسكرية، وقدم التهنئة وتحية للطلاب والقادة، مؤكدا على أهمية هذه النقلة النوعية في استراتيجية التعليم الفني لتحقيق مستوي أفضل من الانضباط والالتزام وإتاحة فرص أفضل للالتحاق بالتعليم الجامعي للطلاب.

كما أشار "تمام" إلى ضرورة توعية الشباب بما يحاك من مؤامرات داخلية وخارجية ضد الجيش والوطن على مدار التاريخ.

وفي كلمته أكد المستشار العسكري، أن افتتاح المدرسة يأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعا الطلاب إلى الالتزام بقواعد الانضباط والاهتمام بدراستهم العملية والعلمية.

حضر الافتتاح اللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة و كمال سليمان رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر و محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية و و عدد من قيادات القوات المسلحة و الإدارة التعليمية بالغردقة.