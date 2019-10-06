السيطرة على حريق في مركز للصيانة بفندق سياحي في الغردقة

سيطر رجال الحماية المدنية بالبحر الأحمر، مساء اليوم، على حريق نشب في مركز صيانة في أحد الفنادق السياحية الشهيرة جنوبي مدينة الغردقة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقت شرطة النجدة بالبحر الأحمر، بلاغا بنشوب حريق داخل مركز صيانة في أحد الفنادق السياحية الشهيرة جنوبي مدينة الغردقة، فأخطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف لموقع الحادث، كما انتقلت القيادات الأمنية لموقع الحريق.

فيما أكد مصدر أمني السيطرة على الحريق، بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء دون أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة سبب الحريق وتقدير حجم الخسارة المادية.