السياحة: المعارض الدولية ساهمت في تنشيط القطاع بمصر

قال حمدي عثمان عزيز وكيل وزارة السياحة الأسبق إنّ السياحة المصرية قفزت من المركز 74 للمركز الـ60 عالميا، بعد استقطاب أسواق واعدة جديدة من أمريكا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا وليس أوروبا فقط، متوقعا زيادة الأعداد في الموسم المقبل الذي يبدأ في نوفمبر 2019 بـ25%، وهي طفرة لم تحدث منذ 2010.

وأضاف عزيز في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى في التليفزيون المصري، أنّ كل هذا جاء بسبب زيادة اهتمام المسؤولين في الدولة والقطاع، بالترويج للقطاع السياحي في كثير من المعارض الدولية مؤخرا، خاصة أنّ مصر لديها جميع أنواع السياحة، والمقومات العالمية في هذا القطاع.

وتابع وكيل وزارة السياحة الأسبق أنّ المؤتمرات الدولية ساعدت بشدة على تسويق السياحة، مثل بورصة برلين التي تمثل نقطة تجمع للعاملين في قطاع السياحة على مستوى العالم، وهناك أيضا الملتقى الدولي في الامارات، مضيفا: "زاد الاهتمام مؤخرا بالترويج للسياحة العلاجية، التي أصبحت تحظي باهتمام عالمي، وترتكز في واحة سيوة، فضلا عن السياحة النيلية وسياحة السفاري في الوادي الجديد.

وتابع: "تأتي هذه الخطوة تنفيذا لإحدى ركائز محور الإصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة وهو الإحصاءات السياحية، بهدف توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة".