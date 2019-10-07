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كسر خط مياه بطريق المنصورة.. والمحافظ يوجه بالإصلاح الفوري

كسر خط مياه بطريق المنصورة.. والمحافظ يوجه بالإصلاح الفوري

الشهاوي: القوات المسلحة تعمل بروح أكتوبر في العملية الشاملة "سيناء 2018"

الشهاوي: القوات المسلحة تعمل بروح أكتوبر في العملية الشاملة "سيناء 2018"

انضمام مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية إلى المدارس العسكرية

انضمام مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية إلى المدارس العسكرية

السياحة: المعارض الدولية ساهمت في تنشيط القطاع بمصر

السياحة: المعارض الدولية ساهمت في تنشيط القطاع بمصر

فيديو.. "الأرصاد": الشبورة والأمطار الغزيرة والسيول أهم سمات الخريف

فيديو.. "الأرصاد": الشبورة والأمطار الغزيرة والسيول أهم سمات الخريف

ضبط 1.3 طن فسيخ فاسد داخل مخزن بإدكو

ضبط 1.3 طن فسيخ فاسد داخل مخزن بإدكو

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عقوبات تنتظر المتقاعسين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور.. اعرفها

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