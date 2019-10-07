قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إن فصل الخريف يتميز بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحوال الجوية خلال اليوم الواحد، فعلى مدار اليوم نجد سخونة في الطقس ثم برد، وهو من سمات الفصول الانتقالية.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه حدث انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ما بين درجة لدرجتين على جميع الأنحاء، وأول أمس كانت درجة الحرارة على القاهرة 35 درجة مئوية، ولكن الأمس سجلت 33 درجة، واليوم وصلت درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري والدلتا لـ32 درجة.

وتابع: "درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية تصل لـ29 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 درجة مئوية، وعلى الغردقة وجنوب سيناء وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وعلى حلايب وشلاتين 39 درجة مئوية".

وأشار إلى أن الفرصة أصبحت مهيأة لسقوط الأمطار على مصر ما بين خفيفة لمتوسطة على جنوب سيناء والبحر الأحمر، وقد تكون تكون رعدية في بعض الأحيان خلال اليوم، وخفيفة على أقصى جنوب البلاد.