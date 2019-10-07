تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة "صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف 40 سنة" المتهمة بقتل حفيدتها "جنة محمد سمير 4 سنوات" والتي توفيت بعد أن ذاقت ألوان من العذاب على فترات، وهي في حضانة جدتها للأم "المتهمة".

تأتي المحاكمة بعد أسبوعين فقط من اكتشاف الواقعة، في واحدة من أسرع القضايا الجنائية التي ينظرها القضاء المصري، لصغر عمر المجني عليها، وللطريقة البشعة التي تعرضت لها من أنواع التعذيب بالكي والضرب والتقييد بمختلف الأدوات "بنسة وشرشرة وخرطوم وحبل".

يذكر أن المتهمة في محضر التحقيقيات أنكرت تعذيبها وادعت أن الحروق الموجودة بها كانت بسبب انسكاب زيت عليها، والغرغرينا في ساقها والتي تسبب في بترها بسبب سقوطها على السلم.

وانضمت الطفلة المتوفاة وشقيقتها أماني، 6 سنوات، إلي حضانة جدتها للأم منذ حوالي 9 شهور بحكم قضائي بعد انفصال والديها منذ أكثر من 3 سنوات، وانقطعت أخبارهما عن والدها الكفيف إلي أن ظهرت "جنة" في مستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، بإصابات متفرقة بالجسم وادعاء حرق مع حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرق السفلي الأيسر وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتموت بعدها هناك متأثرة بإصاباتها.

وأحالت النيابة العامة المتهمة للجنايات بعد أن وجهت لها اتهامين، هما تعريض حياة حفيدتها المجني عليها الطفلة للخطر، وضربها وجرحها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، بأن أحرزت خرطوم وشرشرة وحبلا وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات.