أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1601 والقرار رقم 1635 والقرار 1636 لسنة 2019، بشأن إبعاد بعض الأشخاص الأجانب خارج مصر، لأسباب تتعلق بالصالح العام، على أن تنفذ الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية تلك القرارات.

ونص القرار على إبعاد كل من Manas Ussibaliyev كازاخستانى الجنسية مواليد 29 سبتمبر 1990، وTulzhanoxK كازخستانى الجنسية مواليد 14 فبراير 1996، goseph Aremu Olaniyi نيجيرى الجنسية مواليد 15 يونيو 1963، ومحمد أبوبكر مقدم جزائري الجنسية مواليد 7 ديسمبر 1986.

كما أصدر وزير الدخلية القرار رقم 1632 لسنة 2019، بشأن منح الجنسية الأجنبية لـ22 مواطنا مصريا مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وأولهم "أدهم حاتم عبدالسلام وآخرهم كريم رضا عبدالرحمن هيكل، المدرجة أسماءهم بالبيان المرفق بالتجنيس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم.

وأصدر الوزير كذلك القرار رقم 1633 لسنة 2019 بشأن منح الجنسية الأجنبية لـ21 مواطنا مصريا مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، أولهم "علاء الدين عادل أحمد مصطفى وآخرهم محمد حامد أحمد أحمد نصر"، المدرجة أسماءهم بالبيان المرفق بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم منهم.

ونشرت القرارات في "الوقائع المصرية في عددها الصادر بتاريخ اليوم.