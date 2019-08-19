أصدر المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 493 لسنة 2019 المتعلق بإعادة التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 20.76 فدان بالمنطقة المحصورة بين مدخلى مدينة سوهاج من الطريق الصحراوي ومدينة سوهاج الجديدة.

ونص القرار على اعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض الموجودة بالامتداد الجنوبي الصحراوي بمدينة سوهاج الجديدة والمخصصة لشركة أى بى سي العقارية بنشاط الحديقة، وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة.ونشرت جريدة الوقائع المصرية نص القرار، للاطلاع عليه إضغط هناhttp://www.elwatannews.com/iframe/pdf/1381627491566202794.pdf