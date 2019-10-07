واصلت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي استقبال السياح من كل أنحاء العالم، عبر حزمة من الخدمات المقدمة في مطاراتها الأربعة: "الملك خالد الدولي في الرياض، الملك عبدالعزيز الدولي في جدّة، الملك فهد الدولي في الدمام، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة"، وستكون المنصات الجوية الرئيسية لاستقبال السياح.

يأتي ذلك بعد إعلان المملكة العربية السعودية فتح أبوابها أمام العالم، بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية.

وهيّأت الهيئة، صالات انتظار مُجهزة بالبنى التحتية اللازمة، سواء من خدمات إلكترونية ولوحات إرشادية متعددة اللغات ومسارات للتأشيرات السياحية بأنواعها، وأخرى مخصصة للدرجة الأولى والأعمال ولمواطني مجلس التعاون، فضلاً عن تخصيص مواقع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لتقديم الدعم والإرشاد للسياح في المطارات، مزودة بخدمات الإنترنت في صالات القدوم، بهدف تحسين وتطوير تجارب الزوار بجميع المنافذ الجوية والرقي بخدمات المرافق وتسهيل إجراءات الزوار المملكة.

تواكب هذه التجهيزات قرار المملكة عبر إعلان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، إذ أن المطارات أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني الحيوية، وأحد ممكنات تنويع مصادر الدخل من القطاع السياحي.