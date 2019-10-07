افتتاح اعمال تطوير مراكز شباب المنيرة وإمبابة

افتتح وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير مراكز شباب المنيرة وإمبابة الرياضي بحي شمال الجيزة، وتفقدا أعمال التطوير في مركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير.

وأكد وزير الشباب السعي نحو تطوير العديد من مراكز الشباب بنطاق المحافظة، مشيدا بالطفرة التنموية التي تشهدها قطاعات محافظة الجيزة وعلى رأسها قطاعات الشباب، من حيث التوسع في إنشاء مراكز الشباب والنوادي الرياضية والمكتبات إلى جانب قطاعات الطرق والمرافق وغيرها من المجالات.

من جانبه قال محافظ الجيزة إنّ الدولة حريصة على التوسع في فتح آفاق رياضية وثقافية للشباب، لتفريغ طاقاتهم وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتهم، مؤكدا أنّ المحافظة بالتنسيق مع العديد من الجهات تنفذ عددا من البرامج التنموية بالقطاعات كافة، والتي تستهدف في المقام الأول رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

وشملت أعمال التطوير التي افتتحها وزير الشباب ومحافظ الجيزة بمركز شباب المنيرة بمنطقة إمبابة، عدد من صالات الألعاب الرياضية وقاعات للأنشطة الثقافية والاجتماعية وساونا وصالة جيمانيزيوم وسينما أطفال وصالات لتنس الطاولة والبلياردو ومكتبة ومركز لتكنولوجيا المعلومات إلى جانب أنشطة الجوالة والمعسكرات.

كما شملت أعمال التطوير بمركز شباب إمبابة بمدينة التحرير، افتتاح صالة جيم وعيادة علاج طبيعي وصالة ألعاب قوى وقاعة اجتماعات وورش للأنشطة الثقافية والفنية والحرف اليدوية.

وتفقد وزير الشباب ومحافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الخاصة بمركز شباب صفط اللبن بحي بولاق الدكرور، والذي يشمل ملعب نجيل صناعي للتدريب على مساحة 3000 م2 ومبنى إداري يضم قاعة اجتماعات ومبنى خدمي واجتماعي يضم حضانة وكافيتريا، ومن المقرر افتتاحه نهاية الشهر الحالي، إذ يعد أكبر مجمع رياضي في حي بولاق الدكرور.

وحرص محافظ الجيزة على التحاور مع الشباب والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم وأي مشكلات تواجههم، وشارك في فعاليات الافتتاح المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر حي شمال الجيزة وبولاق الدكرور وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب والرياضة.