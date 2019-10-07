البرلمان يطالب الحكومة بكشف استراتيجية محاربة الفساد

طالب أكثر من 20 نائبا أعضاء مجلس النواب الحكومة بكشف نتائج استرتنيجية الفساد، حيث تقدم النواب بطلب مناقشة عامة لمجلس النواب حول سياسات الحكومة بشأن عرض نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى عن الفترة من 2014 إلى 2018 وعرض استراتيجية الحكومة الجديدة لمواجهة الفساد 2019 ـ 2022.

وتحدد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موعد أكثر من 7 طلبات مناقشة عامة حول سياسات الحكومة منها طلب مناقشة عامة حول تحديد سعر عادل لتوريد محصول القصب إضافة إلى طلب مناقشة من أكثر من 20 نائبا لتطبيق قانون الهيئات الشبابية والرياضية بتنطبيق تخفيق استهلاك المرافق للمنشأت الشبابية والرياضية، وبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب الأسبوع الماضي حيث يواصل جلسات العامة على مدى ثلاثة أيام حتى الأربعاء المقبل يناقش خلالها عدد من طلبات الإحاطة والمناقسة العامة وعدد من القوانين.