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الوادي الجديد تطلق الفوج السادس من رحلات أهل مصر لزيارة القاهرة

الوادي الجديد تطلق الفوج السادس من رحلات أهل مصر لزيارة القاهرة

بفارق 15 يوما عن جميع الطلبة: بدء الدراسة في "إيجيبت جولد" أول مدرسة للذهب في مصر

بفارق 15 يوما عن جميع الطلبة: بدء الدراسة في "إيجيبت جولد" أول مدرسة للذهب في مصر

لتسويق منتجات الشباب.. افتتاح معرض"أهلا بالشتاء" بنادي بنها الأربعاء

لتسويق منتجات الشباب.. افتتاح معرض"أهلا بالشتاء" بنادي بنها الأربعاء

أول روبوت إماراتي.. يستخدم لإسعاد الناس والمعاملات الشرطية والقضائية

أول روبوت إماراتي.. يستخدم لإسعاد الناس والمعاملات الشرطية والقضائية

تأقلم الخلايا مع الأكسجين.. اكتشاف علمي يحصل على جائزة نوبل للطب 2019

تأقلم الخلايا مع الأكسجين.. اكتشاف علمي يحصل على جائزة نوبل للطب 2019

آمنة يتابع تنفيذ خطة الرصف بمركزي إيتاي البارود ودمنهور

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ميدالية ذهبية و830 ألف يورو.. أمريكيان وبريطاني يفوزون بنوبل للطب 2019

ميدالية ذهبية و830 ألف يورو.. أمريكيان وبريطاني يفوزون بنوبل للطب 2019

ما حدث لـ"وليد": أمه قالت له "هتخرب عليا" وطردته.. دار الرعاية ابتزته أخلاقيا

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"جرائم أون لاين".. شائعات وفتن وتحريض وأشياء أخرى

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