قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن من ينطبق عليه الشروط في التعيين لوظيفة معلم، سترسل له رسالة إلكترونية له من البوابة تطلب منه الذهاب إلى المدرسة التي سيتسلم فيها عمله الجديد وسيجد عقده هناك.

وأضاف عمر، خلال مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، أنه يشترط لتعيين العمل أن يكون عضوا نقابيا بجانب الشهادات المهارية التي سيجرى مراجعتها إلكترونيا، وبالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.

وأشار إلى أنه سيجرى الانتهاء من التعيينات الجديدة، خلال أيام قليلة من التقديم، وسيجرى منحه 3 أشهر لاستكمال أوراقه، وفي حالة عدم استكماله يتعرض للفصل وتعيين الذي يليه، مؤكدا أن 40 ألف معلم سجلوا للحصول على دورات icdl، في أول يومين لإتاحتها.