مرتبات 3200 جنيه.. "الشباب" تنظم يوما مفتوحا للتوظيف 13 أكتوبر

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تنفذ الإدارة المركزية للمشروعات يوما مفتوحا للتوظيف الأحد 13 أكتوبر الحالي، بمجموعة فروع ريفين للملابس الجاهزة في المقطم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

الوظائف المتاحة

1. مدير فرع.

2. نائب فرع.

3. بائعون فرع.

4. مسؤول مخزن.

5. مراقب بروفة.

الشروط المشتركة

- مؤهلات عليا خريجين.

- ذكور وإناث.

- المديرين والنواب يشترط خبرة في المجال ذاته.

- أقصى حد للسن 32 عاما.

المميزات والحقوق المشتركة

- المرتب: بالنسبة للمديرين والنواب يحدد حسب الخبرة.

البائعين: لا يقل عن 3200 شهريًا.

المخازن والمراقبين: 1800 + 400 أداء + 1% على المبيعات.

- 9 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- حوافز ومكافآت.

يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــا والحضور مباشرة يوم الأحد المقبل بتاريخ 13 أكتوبر 2019 بفرع ريفين الدور الرابع بمول سيتي ستارز – مدينة نصر، من الساعة 12 إلى 4 عصرًا.