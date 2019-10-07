تقدم الفنان أحمد صلاح حسني، برسالة شكر وعرفان للمخرج شريف عرفة، مخرج فيلم الممر، مؤكدا أن الفضل يرجع له في إنجاح الفيلم.

ونشر حسني صورة لـ شريف عرفة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، معلقا: "بعد ربنا الفضل والنجاح الذي حققه فيلم الممر يعود لقائد كتيبة الممر الأستاذ العبقري شريف عرفة".

وعُرض فيلم "الممر" حصريًا ولأول مرة عبر شاشة "ON E" وذلك احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، أمس الأحد، في تمام الساعة 10 مساء.

وعقب انتهاء الفيلم، تساءل العديد من المشاهدين عن مواعيد عرضه مرة أخرى، ليتمكن من فاته مشاهدته، من رؤيته آجلًا.

وتستعرض "الوطن" مواعيد عرض فيلم "الممر" عبر التليفزيون والفضائيات:

- الإثنين 7 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء على قناة "ON E".

- الخميس 10 أكتوبر على قناة "DMC" في تمام الساعة 11 مساءً.

- الجمعة 11 أكتوبر على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 10 مساءً.