أعرب الفنان مدحت صالح عن سعادته برد فعل الجمهور بعد عرض فيلم الرسوم المتحركة «الفارس والأميرة» مؤخراً بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، الذي يعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة من سيناريو وإخراج بشير الديك، وشارك خلاله بالأداء الصوتي بالشخصية الرئيسية «محمد بن قاسم»، ونال إشادات من الحضور بعد انتهاء العرض على لتلاوته آيات من سورة «الرحمن» ضمن أحداث العمل السينمائي.

وقال مدحت لـ «الوطن»: «تلك التجربة قريبة إلى قلبى، لأننا نحتاج إلى تلك النوعية من الأعمال الفنية، حتى يتعرف الجمهور على جميع الثقافات الفنية، كما أن الفيلم نُفذ بشكل عالٍ من الاحترافية، حيث قام الراحل مصطفى حسين بعمل الرسوم المتحركة»، موضحا أنه يجهز حاليا 3 أغانٍ أخرى ضمن ألبومه الجديد بعد ما طرحت مؤخراً أغنية «حد غيري».

وأكد «صالح» أن اختياراته في الفترة الماضية أصبحت تمس الواقع الاجتماعي والحياة التي نعيشها مثلما قدم في الأعمال الدرامية الأخيرة، قائلاً: «حاولت أن أكون قريباً من الشعب المصري ومشكلاته ومشاعره بشكل أخص، وهذا ظهر من خلال مسلسل «أبو العروسة» بجزئيه وما حققه من نجاح لدى الجمهور، وأيضا مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال».

وبشأن رأيه في برامج اكتشاف المواهب، قال: «تعتبر شيئاً جيداً لدعم المواهب الشابة، وتزيد من فرصتهم في الشهرة، فنحن عندما كنا في بداية المشوار ساعدنا كبار النجوم، ويأتي الدور علينا في الوقت الحالي، لأن مصر مليئة بالمواهب التي تستحق الإشارة إليها».

وشارك مدحت مؤخراً بحفل قنوات «MBC مصر»، للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث أنه ليس التعاون الأول بشأن مشاركته خلال هذه النوعية من الاحتفالات، حيث شاركه في الغناء كل من الفنانة مي فاروق، والمُطربة المغربية يسرا سعوف نجمة برنامج «آراب أيدول» قائلاً: «هذه المناسبة الوطنية غالية على كل مصري فهذا يزيد شعور الفنان بالفخر والسعادة، خاصة أن تلك الحفلات تذكرنا بأعظم إنجاز حدث في حياتي الشخصية وهو حرب أكتوبر، فإن تاريخنا الموسيقي ملىء بالأغاني الوطنية، ويجب علينا الاستعانة بتلك الأعمال لمحاربة الإرهاب والخونة».