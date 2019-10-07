أعلنت "تيك توك"، المنصة العالمية الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، عن تعاونها مع شركة "بارامونت بيكتشرز" للاحتفال بإطلاق فيلم Gemini Man مع المعجبين، وذلك من خلال تقديم مسابقة GeminiManChallenge اعتبارًا من 5 أكتوبر.

وتأتي هذه الخطوة قبيل إطلاق الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه نجم هوليوود الحائز على أربعة جوائز إيمي، ويل سميث، ومن المقرر طرحه في المنطقة خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيقدم شخصيًا تذكرتين مجانيتين لحضور الفيلم لـ 25 فائز محظوظ حول العالم.

يلعب "سميث" في الفيلم دور "هنري"، وهو قاتل مأجور رفيع المستوى، يجد نفسه فجأة هدفًا لعميل غامض يمكنه على ما يبدو التنبؤ بكل خطوة من خطواته، وسرعان ما يعرف هنري بأن الرجل الذي يحاول قتله هو نسخة أصغر وأسرع مستنسخة عنه تسمى جونيور، ومع تكشّف الأحداث، نرى في أحد المشاهد جونيور يصرّح، قائلًا: "أنا الأفضل"، ليجيبه هنري الذي يسيطر على الوضع، قائلًا: "من الواضح أنك لست الأفضل" في المواجهة النهائية بينهما.

وسيتم اختيار الفائزين والإعلان عنهم منتصف شهر أكتوبر عبر قناة "ويل سميث" على "تيك توك".