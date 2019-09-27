حكى الفنان العالمي مينا مسعود عن علاقته بالفنان العالمي ويل سميث وذلك أثناء لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "cbc".

ووصف مسعود ويل سميث بأنه "لطيف جدًا"، مؤكدًا أنه تمنى المشاركة في بطولة الفيلم بعدما عرف أن ويل سميث سيشارك في بطولة الفيلم، مضيفًا: "هو إنسان لطيف جدا وكنا بنهزر مع بعض وبيحب يهزر وعلى طول مبسوط وجميل جدا".

وعن أول لقاء بينه وبين ويل سميث قال مسعود إنه قابله بعد 6 أسابيع من التدريب وسلم عليه ونسي أن يخبره أنه الذي سيقوم ببطوله الفيلم أمامه وأن ويل سميث اعتقد أنه أحد الشباب المشاركين في مشاهد الرقص في الفيلم ورجع له مرة أخرى وقال له "أنا مينا" ليفاجأ بويل سميث يحضنه بشدة نظرًا لأنه البطل الذي سيمثل أمامه.

ومينا مسعود هو ممثل كندي من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 وشارك في بطولة فيلم "علاء الدين" ونال شهرة واسعة بعد المشاركة في الفيلم.