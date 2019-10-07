قال حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة النشاط، إنَّ النقابة كغيرها من النقابات ترغب في أن تمثل نماذجها في الأعمال السينمائية والدرامية بشكل إيجابي.

وأضاف الزناتي لـ"الوطن": "لا نريد مجاملة لكن يجب ألا تكون الصورة سلبية بهذه الدرجة، كنا نريد أن يكون المراسل العسكري في فيلم الممر قريبًا وشبيها لمن كان موجودًا في العمل".

وأوضح الزناتي، أنَّه يعول على كتاب السيناريو مراعاة ذلك كباعث من ضميرهم وليس مناشدة من النقابة؛ لإبراز الدور الذي تقوم به الصحافة سواء في حرب اكتوبر أو غيرها من الأعمال الوطنية في مختلفة المجالات.

نتمنى رؤية نماذج مثل هيكل وعبده مباشر وإبراهيم حجازي في السينما

وأشار إلى أنَّه يجب أنَّ يضع كاتب السينارو نصب عينيه في أي عمل يشمل أحد أدواره صحفيا؛ نماذج كالأستاذ هيكل وعبده مباشر وإبراهيم حجازي ومكرم جاد الكريم ومحمد باشا وغيرهم.

وتابع عضو مجلس نقابة الصحفيين: "بغض النظر عن الاحتياجات الدرامية لأي عمل لكن نحن نريد أن الكاتب الصحفي في اي دور من الأدوار يتم التعامل معه وتصويره بشكل موضوعي، لا يصبغ العامل الدرامي كل أحوالنا بهذا الشكل".