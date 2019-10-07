أحالت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص في مجلس الدولة، الطعن المقام من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك المسقطة عضويته، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والقاضي بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لانتخابات تكميلية خلال سبتمبر الحالي على 3 مقاعد اعتبرها المجلس شاغرة، لرفعها من غير ذي صفة لهيئة المفوضين.

وكان العتال ذكر في دعواه أمام القضاء الإداري التي حملت رقم 58949 لسنة 73 قضائية، ضرورة وقف هذه الانتخابات لما تتضمنه من مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في الدورة الانتخابية ذاتها، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.

وقضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية، واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة بصفته، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس نادي الزمالك بصفته.

وتضمنت عريضة الدعوى وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعي على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعني تنفيذ لائحتين متضاربتين في ذات الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثاني قبل انتهاء مدته في 23 نوفمبر 2021.