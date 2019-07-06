أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بندًا على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، للمفوضين.

واختصم هاني العتال، في دعواه التي حملت 48911 لسنة 73 ق، كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.

وطالب "العتال"، في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من أثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1 يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي واعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأضاف نائب رئيس الزمالك، في دعواه، "طلب إلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره".

تأجيل طعن العتال على لائحة الزمالك لـ6 يوليو