السيطرة علي حريق في كابل كهربائي بالطريق الزراعي في قها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بكابل كهرباء مشتعل بالطريق السريع "مصر- إسكندرية الزراعي" بنطاق مدينه قها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا باشتعال كابل كهرباء بالطريق السريع بمنطقة أبو شادى بمدينة قها، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.

وقالت أمل فوزي رئيس مدينة قها، إنه فور اندلاع الحريق انتقل مسؤولي قسم الصيانة بالمجلس لموقع الحريق، وقاموا بإصلاح كابل الكهرباء المشتعل بالطريق السريع، مشيرة إلى أن الحريق اكتشفته لجنة متابعة أثناء مرورها بالطريق السريع بمنطقة أبو شادي .