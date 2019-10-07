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السيطرة علي حريق في كابل كهربائي بالطريق الزراعي في قها

السيطرة علي حريق في كابل كهربائي بالطريق الزراعي في قها

6 أسرى فلسطينيون بينهم فتاة يضربون عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري

6 أسرى فلسطينيون بينهم فتاة يضربون عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري

رئيس لجنة بالبرلمان الألماني لوزير الخارجية: مصر ركيزة استقرار المنطقة

رئيس لجنة بالبرلمان الألماني لوزير الخارجية: مصر ركيزة استقرار المنطقة

عضو "الشيوخ الأمريكي": قرار ترامب بسحب قواتنا من سوريا كارثي

عضو "الشيوخ الأمريكي": قرار ترامب بسحب قواتنا من سوريا كارثي

بدأت الانسحاب اليوم.. أبرز محطات التدخل الأمريكي في سوريا منذ 2011

بدأت الانسحاب اليوم.. أبرز محطات التدخل الأمريكي في سوريا منذ 2011

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