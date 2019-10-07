عضو "الشيوخ الأمريكي": قرار ترامب بسحب قواتنا من سوريا كارثي

علَّق العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي، ليندسي جراهام، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا، واصفا القرار بـ"الكارثي".

وقال جراهام، في تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة التدوين المصغر "تويتر"، إنه لا يعرف التفاصيل المتعلقة بقرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، موضحا أنه إذا كانت التقارير الصحفية دقيقة في هذا الشأن، فهذا يعني أن القرار "كارثي".

وأشار إلى أن القرار يضمن عودة مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي، وسيكون بمثابة "وصمة عار" على شرف الولايات المتحدة لتخليها عن الأكراد.