أكد المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة وسيناء للكهرباء، أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي لعدد 13 وادي وقرية بمختلف مدن محافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تصل إلى 77 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه جرى توصيل التيار الكهربائي لأول مرة بقرى الرملة والزبير ونجع مسعود والقرية البدوية وواي دبة الجرى والبدع والحويش والأدهم والربيبات ووادي النصب السيخ 1 والسيخ 2 ومنطقة سرابيت الخادم والمزرعة النموذجية التابعة لجهاز تعمير سيناء.

وأوضح أنه جرى زيادة قدرة مدينة أبوزنيمة من 3 ميجاوات إلى 15ميجاوت لتلبية المشاريع القومية التي تطلب التيار الكهربائي خاصة أن محافظة جنوب سيناء في صدد إحياء وتطوير المنطقة الصناعية بمدينة أبوزنيمة.