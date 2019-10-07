"بلبع" تتفقد دورة أكتوبر لامتحانات محو الأمية وتعليم الكبار بالبحيرة

تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، سير امتحانات اليوم الأول من دورة أكتوبر 2019 بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والتي تعد الدورة الرابعة من الامتحانات عن العام الحالي، وتابعت لجنة مدرسة عاشور العبد بدمنهور، ولجنة مدرسة دنشال بقرية دنشال بمركز دمنهور، حيث يؤدي بهما 22 متقدما للامتحان، وأشادت بجميع المتقدين، متمنية لهم التوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بمركز ومدينة دمنهور، بلغ 709 ضمن إجمالي 7960 متقدما على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كما أجرت نائب المحافظ، جولة بقرية دنشال تفقدت خلالها مكتب البريد وتابعت سير وانتظام العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتقت ببعض الأهالي واستمعت لمطالبهم، كما تفقدت الوحدة البيطرية، ووجهت مديرية الطب البيطري بمتابعة الوحدة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، للعمل على تقديم أفضل الرعاية العلاجية البيطرية اللازمة للماشية.