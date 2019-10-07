وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لضمان عدم التلاعب بالأسعار، والتحقق من توافر السلع ومكافحة الغش التجاري والغذائي، والتأكد من مدى توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية.

وأسفرت الحملات التموينية الموسعة التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز بدر وكوم حمادة وأبو المطامير، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، عن تحرير 13 مخالفة للمخابز تنوعت فيما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ومخابز سياحية بدون ترخيص بمركز ومدينة كوم حمادة، إضافة لتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار أنشطة تجارية مختلفة، وتحرير 5 محاضر بالمرور على المخابز بمركز ومدينة بدر ما بين إنتاج خبز ناقص وزن بمقدار 15 جراما و18 جراما وعدم إعلان عن سعر، وتحرير 10 محاضر لعدد من محلات الجزارة بشبراخيت تعرض لحوم من ذبيح خارج المجازر الرسمية ولحوم مفرومة بدون تاريخ إنتاج ومجهولة المصدر، كما تحرر 4 محاضر عدم إعلان عن أسعار بيع السولار.

كما حررت الحملات 12 محضر نقص وزن بمركزي أبو المطامير والنوبارية، و3 محاضر توقف وعدم إعلان وعدم وجود سجل بالمخابز، وضبط أحد مصانع الأعلاف بمركز ومدينة كوم حمادة يعمل بدون موافقة وزارة الصناعة (سجل صناعي)، وضبط والتحفظ على 40 شيكارة أعلاف وعدد كبير من العبوات الفارغة والمعدات والمواد الخام، كما تم ضبط أحد السيارات محملة بكمية قدرها 650 لتر من الصابون السائل مجهول المصدر.