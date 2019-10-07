قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قناة الجزيرة القطرية قامت بتعديل ما نشرته حول نصر أكتوبر 1973 بعد أن قامت بالتقليل من قيمة النصر، "العيب لما يخرج من أهل العيب ميبقاش عيب، والجزيرة أهل العيب"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

واستنكر الديهي، مقال أسامة الغريب في إحدى الصحف المصرية يسخر من خلاله من نصر أكتوبر، وهذا المقال يصب في مصلحة من يسيئهم الاحتفال بذكر نصر أكتوبر، ساخرًا: "أسامة الغريب وحيد عصره اللي بيفهم أكتر من العسكريين والمصريين كلهم يرى أن ما حدث في أكتوبر 73 وهم وليس نصر وانتصار، وإنما مباراة بين مصر وإسرائيل انتهت بالتعادل".

ووجه الإعلامي، حديثة لأسامة الغريب: "طظ في حرية الرأي لو كانت بهذا الشكل وأراء من يقولون هذا، ولعن الله الحرية لو جعلت شخص مثل أسامة غريب يصف حرب أكتوبر بالمباراة، العالم أجمع يدرس نصر أكتوبر في معاهده العسكرية، من حيث التوقيت والتمويه والسرية، راعي مشاعر شهداء أكتوبر وأهاليهم، أفيخاي أدرعي والمسئول عن الجيش الإسرائيلي يخجل أن يتحدث عن ذلك، وكلامك مكانه سلة المهملات، أنت مين علشان تتكلم عن حرب أكتوبر".