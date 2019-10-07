افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، مساء اليوم، ميدان أم كلثوم بالمنصورة بعد تطويره تزامنا بذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، بحضور الدكتور أيمن مختار، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير المساعد، والمقدم تامر العوضي، المستشار العسكري للمحافظة.

وأكد المحافظ على قيمة الميدان الذي يحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم رمز العراقة والأصالة والإبداع والتي لقبت بكوكب الشرق، ومثلت ومازالت تمثل رمزا من رموز الفن في العالم كله، موجها بزيادة الإضاءة الموجهة للتمثال.

وقال "شاروبيم" إن الشركة القائمة بتطوير الميدان ستطور ميادين أخرى كنموذج مشرف للمشاركة المجتمعية التي يتميز بها شعب الدقهلية، موجها الشكر للقائمين على عملية تطوير الميدان.

وأضاف أنه سيتم تطوير النصب التذكاري بالمنصورة الذي يحمل أسماء الشهداء كرمز لتخليد ذكراهم الغالية التي لا يوفيها حقها أي تقدير.

حضر مراسم افتتاح الميدان الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية، والدكتور مدحت شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة، والدكتور إبراهيم جمال، المصمم المعماري للميدان وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير الميادين، وحسام عبداللطيف، رئيس حي شرق المنصورة.