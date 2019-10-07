وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، بما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، خصوصاً فى الصعيد والمناطق النائية، وذلك فى ضوء ما يمثله القطاع من أهمية قصوى فى تلبية الاحتياجات التنموية وتوفير الطاقة للأجيال المقبلة وتنويع مصادرها.

وأكد «السيسى»، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، اليوم، ضرورة المضىّ قدماً فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصةً فى ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام، سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير، فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط، إضافة إلى التوسع فى المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال السفير بسام راضى، متحدث الرئاسة، إن «الاجتماع جاء فى إطار متابعة سير مشروعات الكهرباء، لتدعيم المنظومة وتحديث بنيتها التحتية»، موضحاً أن الرئيس اطلع على تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما الموقف التنفيذى لأعمال تركيب المعدات والخطوط وأعمال التوصيلات ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد.

وفى لقاء ثانٍ، أكد «السيسى» اهتمام مصر باستقدام التكنولوجيات الزراعية الحديثة، واستشراف سُبل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، لا سيما الموارد المائية، والعمل على تحسين ورفع الإنتاجية، ورفع جودة الإنتاج الزراعى والصناعات الغذائية لتأهيل المنتج المصرى للحصول على حصة أكبر فى السوق العالمية.

وأعرب الرئيس خلال استقباله جيلبرت أونجبو، رئيس الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، عن تقدير مصر للدعم الذى يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية، باعتباره شريكاً استراتيجياً يُساعد فى القضاء على فقر المجتمعات الريفية وتحسين مستوى الأسر بالمناطق النائية، مرحباً بافتتاح مقره فى مصر، وتطلعه لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لإدارة أعمال التنمية الزراعية.

وأكد «السيسى» أهمية استفادة مصر وأفريقيا من استراتيجية الصندوق الجديدة لإدارة المعرفة وتغير المناخ (2019 - 2025)، بإعداد برنامج مكثف لتأهيل شباب القارة من الجنسين وتوظيفهم بالشكل الأمثل، ليكونوا البصمة الأولى لتفعيلها.

قمة مصرية قبرصية يونانية فى "القاهرة" اليوم تبحث قضايا الطاقة وأمن "شرق المتوسط" ومكافحة الإرهاب

من جهة أخرى، أعلنت الرئاسة القبرصية، فى بيان صحفى اليوم، عن عقد قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، فى القاهرة اليوم، لمناقشة قضايا عدة، منها قضايا الطاقة والتطورات الإقليمية والأمن فى منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب، وتطورات المشكلة القبرصية، والعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ويجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل ثنائى مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش اجتماعات القمة، ومن المتوقع إصدار بيان مشترك.