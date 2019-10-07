قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بمناسبة ذكرى أكتوبر 1973 قد ضمت عددا من المعاني المهمة للحرب التي تخوضها مصر حاليا، مشيرًا إلى أنه "من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث في تلك الفترة وكيف تكاتف الشعب وراء القوات المسلحة ليصبح الشعب كله جيشا".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الشعب المصري يخوض معركة للوعي وفاز فيها المصريون بوقوفهم يوم 27 سبتمبر الماضي: "حضراتكم وقفتوها في سبتمبر اللي فات قدام التتار اللي جايين من بره"، موضحا أن ما يتم ممارسته على الشعب المصري حاليا هو تحريك كل الأصابع الخارجية عليه: "محطة تخلص يخش بتاع الهاشتاج يخلص الهاشتاج يخش الموقع يخلص الموقع يخش بتاع اليوتيوب يخلص اليوتيوب.. حلزونة ياما الحلزونة.. كل ده إيه الهدف.. عايزين يحكموا".

وأكد الإعلامي، أن الجزيرة لم تقم بتغطية مظاهرات العراق بالرغم من استشهاد 106 مواطنين عراقيين في مظاهرات قدرت بعشرات الآلاف، متابعا: "الجزيرة ولا هنا، إنما لو 500 أو 600 في الوراق عملوا مظاهرة يقولك مصر بتنتفض".