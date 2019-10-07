دعا الرئيس العراقي برهم صالح مساء اليوم، إلى "وقف التصعيد" بعد أسبوع من الاحتجاجات وأعمال العنف الدامية التي أودت بأكثر من مئة شخص، داعياً إلى حوار وطني من دون "تدخل أجنبي".

وقال "صالح" في كلمة تليفزيونية متوجها إلى الشعب، إن "المتربصينَ والمجرمينَ الذين واجهوا المتظاهرين والقوى الأمنيةَ بالرصاصِ الحي هم أعداءُ هذا الوطن، وهم أعداءُ الشعب"، داعياً إلى اتخاذ "إجراءاتٍ مواجهةِ هذا النوعِ من الاحتجاجاتِ ومنعِ الاندفاعِ إلى استخدامِ القوةِ المفرطة" التي أقرت القوات الأمنية اليوم الاثنين باستخدامها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وشهد العراق، على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، حيث خلفت مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة الآلاف، وخرج المتظاهرون للاحتجاج على أداء حكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها، وقال المحتجون إن الحكومة "لم تنجز أي شي مهم في الملفات الكبيرة كتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات"، كما فشلت، في تقديرهم، في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، ناهيك عن تدهور قطاع الصحة وضعف أداء الأجهزة الأمنية.

وكانت خدمة الإنترنت عادت، في وقت سابق، جزئيا للعراق، بعدما جرى قطعها لعدة أيام، ولم تشر وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم، إلى المناطق التي عادت فيها خدمة الإنترنت إلى العمل من جديد، وكانت السلطات العراقية عمدت إلى قطع الإنترنت وحجب المواقع الاجتماعية، بعد فترة قصيرة من بدء احتجاجات شعبية في مختلف أنحاء البلاد.

وجاء هذا الإجراء في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية السيطرة على المظاهرات الحاشدة التي خرجت في بغداد ومدن عدة ضد الفساد ونقص الخدمات وسياسيات الحكومة الحالية، وكانت منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى "إنهاء الحظر غير القانوني عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.