غدا.. انطلاق مؤتمر مناهضة التعذيب بمشاركة 18 دولة عربية في القاهرة

تنطلق غداً أعمال المؤتمر الدولي حول "التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب"، الذي يعقدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كل من المنظمة العربية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ويعقد المؤتمر على مدار يومي 8 ، 9 أكتوبر بالقاهرة، وتشارك في أعماله 18 دولة عربية ولفيف من ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، ومراقبين دوليين، وأساتذة القانون، والإعلاميين.

ويهدف المؤتمر الوقوف على الفجوات والتحديات التي تعوق الجهود المبذولة لمكافحة جرائم التعذيب، وسوء المعاملة في البلدان العربية، وخاصة في سياق التشريعات وضمانات الحماية القانونية، والتوصل لمقترحات عملية لتعزيز جهود التصدي لهذه الانتهاكات.