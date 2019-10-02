أكد الداعية الإسلامي الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف أن الدين "ليس صياما ولا صلاة".

وقال عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "احنا يا إخوانا لازم نتخلى عن فكرة إن الدين رمضان جانا، فالدين ليس يومين ولا صلاة ركعتين ولا منبر ولا شعائر".

وشدد عطية على حرمة التعذيب بالنار وذكر الحديث النبوي الشريف القائل: "لا يعذب أحدًا أحدًا بالنار إلا خالقها ومن عذب أحدا بالنار أذاقه الله النار في الدنيا والآخرة" مشيرًا إلى أن تأديب الأطفال في الإسلام لا يتجاوز ضرب الأطفال بالسواك أو بالقلم.