قال الفنان محمد جمعة، إن مشاركته في فيلم "الممر" جاء بعد ترشيح من قبل مخرج ومنتج العمل: "كان شرف ليا العمل مع شريف عرفة لأن العمل معاه كان حلم".

وأضاف "جمعة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والمذاع على فضائية "TEN"، أن ظهوره في العمل من خلال مشاركته في دور "أبو رجيبه" وهو شاب سيناوي، وإتقانه لتجسيد تلك الشخصية، جاء بسبب وجود مصحح لهجة سيناوي قام بتدريبه 6 أشهر، موضحا أن كل من شاهد العمل أثنى على ذلك الدور وتجسيده الجيد له: "بحب أشوف اللهجات المختلفة لمواطني المحافظات؛ وبيكونوا زعلانين من عدم التجسيد الصحيح لهم، وده كان اختبار صعب وأتمنى أني أكون وفقت فيه".

وأكد "جمعة" أن اللهجة البدوية صعبة الفهم على عدد كبير من المصريين؛ لكنه قام بتجسيد الدور بشكل أكثر سلاسة عبر استخدام ألفاظ سهلة الفهم للمشاهدين، مشيرا إلى أن انتقاد العمل الفني هو أمر وارد وصحي: "إننا نعمل عمل فني خالي من العيوب ده شيء خيالي ولن يحدث".