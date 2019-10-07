قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن الجيش المصري خاض حرب أكتوبر بـ225 طائرة، في مواجهة إسرائيل التي تمتلك 450 طائرة: "قالوا للسادات يا سيادة الرئيس دي كرامتنا وشرافنا، مفيش بديل غير إننا نقبل التحدي".

وأضاف "النمنم" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامي عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الجيش المصري اكتسب احترام جميع دول العالم بسبب ذهولهم من قوته: "بقت صورته في السماء"، موضحا أن جماعة الإخوان اعتدت على الجيش المصري في أبريل من عام 1974 في واقعه "الفنية العسكرية" أو "صالح سرية".

وأكد وزير الثقافة السابق، أن "سرية" قام بالتخطيط لهجوم على مخازن الأسلحة بالكلية الفنية العسكرية لمحاصرة "اللجنة المركزية"، والتي كان الرئيس الراحل محمد أنور السادات مجتمعا فيها وبصحبته عدد من القيادات، مشيرا إلى أن ذلك التحرك جاء بهدف إلقاء القبض على السادات لإعلان قيام دولة إسلامية.

وتابع: "خدوا المبايعة من مرشد الإخوان حينها حسن الهضيبي، وهو نص اعترافات المتهمين بقضية صالح سرية لتنفيذ العملية".