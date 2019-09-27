التقت وزيرة الثقافة وأمينة محمد وزير الرياضة والتراث بدولة كينيا ضمن جدول أعمال المشاركة المصرية الأولى في فعاليات الدورة الـ 22 من معرض نيروبي الدولي للكتاب، والمقام تحت عنوان "قراءة.. تطبيق .. حرية" في الفترة من 26 حتى 29 سبتمبر الجاري، بحضور خالد الأبيض سفير مصر في كينيا، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ونوهت بتميز العلاقات بين البلدين، واهتمام مصر بمد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع جميع الشعوب الأفريقية باعتبارها إحدى أولويات القيادة السياسية خصوصا في ظل رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، مؤكدة حرصها على تلبية الدعوة الموجهة من جمعية الناشرين الكينيين؛ للمشاركة بدورة المعرض، والتي تأتي في إطار تعميق وتدعيم التعاون الثقافي بين البلدين.

وأوضحت أن التواصل القائم بين البلدين في المجال الإبداعي، شهد العام الحالي العديد من الفعاليات التبادلية كان منها مشاركة فرقة أسوان للموسيقى والغناء في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان نيروبي الثقافي الدولي، خلال يونيو الماضي، وسبقها في مارس المشاركة في احتفالات اليوم العالمي للمسرح في كينيا، كما شاركت مجموعة جورج الكينية للثقافة في الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في فبراير 2019.

من جانبها ثمنت وزير ثقافة كينيا المشاركة المصرية في معرض نيروبي الدولي للكتاب، مشيدة بتوهج الثقافة والفنون المصرية في مختلف أنحاء أفريقيا خصوصًا بلادها.

كما وجهت الدعوة لمشاركة مصر في دعم المهرجان السنوي الأول المقام تحت عنوان "سمع.. بصر.. تذوق"، والهادف إلى إظهار التنوع الثقافي للقبائل الكينية، وفي نهاية اللقاء أعلن الجانبان ضرورة تكثيف الفعاليات الفكرية والفنية التبادلية التي من شأنها دعم وتوطيد أوصر الصداقة والمحبة بين الشعبين.

وتناول اللقاء تعزيز فرص الاستثمار الثقافي بين البلدين والاستعانة بالخبرات المصرية في عدة مشروعات ثقافية، وبحث التعاون بين المتاحف في الدولتين فضلا عن بناء القدرات في مجال الإدارة المتحفية.