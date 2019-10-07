لقي عامل لحام مصرعه صعقا بالكهرباء مساء اليوم بشركة الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد أثناء تأديته بعض أعمال اللحام داخل المصنع.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطار من مستشفي السلام بورسعيد يفيد أنها استقبلت عن طريق سيارة الإسعاف المتوفى جلال السعيد محمد البالغ من العمر 54 سنة جثة هامدة بعدما صعقه التيار الكهربائي أثناء أداءه لأعمال اللحام بشركة الغزل والنسيج التي يعمل بها.

وأمر مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.