ينتظر سكان مدينة الرياض بالسعودية فعاليات تعد الأكبر والأضخم على مستوى المملكة خلال الموسم الترفيهي "موسم الرياض"، الذي يأتي ضمن "مواسم السعودية" التي تهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد عبر إطلاق فعاليات متنوعة المحتوى.

وسيبدأ الموسم يوم 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر منهم 4 ملايين منهم من سكان مدينة الرياض.

ويتضمن الموسم فعاليات عن "الخيال" وهي:

إنمي: معرض يلتقي فيه الكبار والصغار بنجوم الإنمي الشهيرة للتعرف عن قرب على جميع شخصيات الكرتون اليابانية. "المنطقة 2أ واجهة الرياض، 14- 17 نوفمبر".

كوميك كون: بعد نجاح كوميك كون جدة، يعود من جديد إلى الرياض. "منطقة واجهة الرياض، 14-17 نوفمبر".

ليج أوف ليجندز: تجمع لخوض التحدي لمحبي لعبة ليج أوف ليجندز عبر أكبر شبكة معلوماتية للألعاب. "الرياض بوليفارد، 5-7 ديسمبر".

معرض إنسومنيا: معرض ضخم يجمع كل الألعاب الإلكترونية. "واجهة الرياض، 27-30 نوفمبر".

سوبر كلاسيكو: لمحبي الكرة العالمية، يمكنهم حضور مباراة لكرة القدم ضمن دوري سوبر كلاسيكو الشهير في العاصمة الرياض. "ملعب الملك فهد، 15 نوفمبر".

معرض ريال مدريد: يمكن تجربة يوم لا ينسى، وخوض تجربة سينمائية بزاوية 360 درجة لمشاهدة ملعب ريال مدريد Bernabéu الشهير، وسيكون هناك عرض لجوائز النادي التاريخية. "ونتر وندر لاند، 15 أكتوبر- 21 ديسمبر".

كما يشهد الموسم فعاليات عن "السرعة"، وهي:

معرض بوننيير للسيارات: فعالية رفيعة المستوى تناسب مَن لديهم شغف بكل ما يتعلق بجميع أنواع السيارات. "في منطقة الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

"سعودي كار شو" معرض السيارات السعودي: من أكبر التجمعات لمقتني السيارات في العالم، ملتقى يستهدف فئة رجال الأعمال وصناع القرار في العالم. "المنطقة 3 الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

سباقات سيم: تجمُّع لمحبي سباق المحاكاة للسيارات، حيث السرعة والانعطافات والتحدي. "الجنادرية، 21- 26 نوفمبر".

هوت ويلز: حلبة هوت ويلز لسيارات السباقات السريعة. "الجنادرية، 21 -26 نوفمبر".

مونستر جام: حلبة عنوانها الإثارة، تحتوي على سيارات ضخمة لا تهاب أي شيء حيث تقدم عرضها الجنوني. "الجنادرية ، 21-26 نوفمبر".

"بوليس أكاديمي شو": عرض ترفيهي لأكاديمية الشرطة. "الجنادرية، 21-26 نوفمبر"، مهرجان فيراري: عرض عالمي لسيارات فيراري الإيطالية. "الجنادرية. 24-25 نوفمبر".

"هيومن كانن بول" عرض المدفع البشري: فعالية ستغير المشهد أمام الجماهير عبر إطلاق شخصٍ، اختار الجنون، ونجح في ذلك. "الجنادرية، 21-26 نوفمبر".

ماراثون الرياض: أكبر ماراثون في السعودية، يشارك فيه هواة الجري لمسافات طويلة من جميع أنحاء العالم. "ملعب الملك فهد، 30 نوفمبر ".فوت بارك: ملعب كرة قدم مغلق. "المنطقة 4 ونتر وندر لاند، 12 أكتوبر إلى 21 ديسمبر".

ولم يخلُ موسم الرياض عن الصحاري التي ستكون حاضرة عبر الثمامة وهي ستنبض بالأنشطة البرية المتنوعة والمخيمات الصحراوية. "المنطقة 11 محمية الملك خالد، 1-21 ديسمبر".